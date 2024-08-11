Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1730 года. Малая розетка (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Малая розетка
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 18,5 - 20,5 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полушка
- Год 1730
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (93) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1730 года. Малая розетка. Это медная монета периода Анны Иоанновны. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Александр за 2700 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (2)
- Coins.ee (1)
- Hermes Auctions (1)
- Höhn (1)
- Katz (6)
- MS67 (4)
- MUNZE (5)
- Numimarket (1)
- Rare Coins (22)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (1)
- Александр (4)
- Империя (3)
- Имперская монета (14)
- Монеты и Медали (13)
- Русское Наследие (14)
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи Полушка 1730 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск