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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1730 года. Малая розетка (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Малая розетка

Аверс монеты - Полушка 1730 года Малая розетка - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полушка 1730 года Малая розетка - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,1 гр
  • Диаметр 18,5 - 20,5 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полушка
  • Год 1730
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (93) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1730 года. Малая розетка. Это медная монета периода Анны Иоанновны. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Александр за 2700 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Россия Полушка 1730 на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Россия Полушка 1730 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Полушка 1730 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Россия Полушка 1730 на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Россия Полушка 1730 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия Полушка 1730 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия Полушка 1730 на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия Полушка 1730 на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1730 на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия Полушка 1730 на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия Полушка 1730 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка 1730 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка 1730 на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1730 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1730 на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Полушка 1730 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1730 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия Полушка 1730 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1730 на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1730 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1730 на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Россия Полушка 1730 на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Полушка 1730 на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия Полушка 1730 на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Полушка 1730 на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1730 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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