Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1730 года "С цепью ордена Андрея Первозванного". Гурт узорчатый (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Гурт узорчатый
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1730
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1730 года "С цепью ордена Андрея Первозванного". Гурт узорчатый. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1110 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 410000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
5000 $
Цена в валюте аукциона 5000 USD
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