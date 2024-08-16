Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1730 года "С цепью ордена Андрея Первозванного". Гурт узорчатый (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Гурт узорчатый

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1730 года "С цепью ордена Андрея Первозванного" Гурт узорчатый - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1730 года "С цепью ордена Андрея Первозванного" Гурт узорчатый - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1730
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1730 года "С цепью ордена Андрея Первозванного". Гурт узорчатый. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1110 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 410000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Numisbalt (1)
  • RedSquare (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия 1 рубль 1730 "С цепью ордена Андрея Первозванного" (Пробный) на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Россия 1 рубль 1730 "С цепью ордена Андрея Первозванного" (Пробный) на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1730 "С цепью ордена Андрея Первозванного" (Пробный) на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Россия 1 рубль 1730 "С цепью ордена Андрея Первозванного" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1730 "С цепью ордена Андрея Первозванного" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
5000 $
Цена в валюте аукциона 5000 USD
Россия 1 рубль 1730 "С цепью ордена Андрея Первозванного" (Пробный) на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1730 "С цепью ордена Андрея Первозванного" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Анны Иоанновны Монеты России 1730 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск