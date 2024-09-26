1 рубль 1730 года "Корсаж не параллелен окружности". 5 наплечников с фестонами (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1730 года "Корсаж не параллелен окружности". 5 наплечников с фестонами. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 361 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5000 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

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