Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1730 года "Корсаж не параллелен окружности". 5 наплечников с фестонами (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: 5 наплечников с фестонами
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 382,220
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1730
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1730 года "Корсаж не параллелен окружности". 5 наплечников с фестонами. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 361 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5000 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (2)
- Rare Coins (1)
- RedSquare (2)
- Александр (2)
- Имперская монета (2)
Продавец RedSquare
Дата 19 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1034 $
Цена в валюте аукциона 94000 RUB
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?
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