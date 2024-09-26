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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1730 года "Корсаж не параллелен окружности". 5 наплечников с фестонами (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: 5 наплечников с фестонами

Аверс монеты - 1 рубль 1730 года "Корсаж не параллелен окружности" 5 наплечников с фестонами - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1730 года "Корсаж не параллелен окружности" 5 наплечников с фестонами - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 382,220

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1730
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1730 года "Корсаж не параллелен окружности". 5 наплечников с фестонами. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 361 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5000 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Rare Coins (1)
  • RedSquare (2)
  • Александр (2)
  • Имперская монета (2)
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе RedSquare - May 19, 2024
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе RedSquare - May 19, 2024
Продавец RedSquare
Дата 19 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1034 $
Цена в валюте аукциона 94000 RUB
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе RedSquare - October 8, 2023
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе RedSquare - October 8, 2023
Продавец RedSquare
Дата 8 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
3929 $
Цена в валюте аукциона 330000 RUB
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS61
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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