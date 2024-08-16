Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1730 года. Большая розетка (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Большая розетка
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 18,5 - 20,5 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полушка
- Год 1730
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1730 года. Большая розетка. Это медная монета периода Анны Иоанновны. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе Александр за 32500 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- La Galerie Numismatique (4)
- Rare Coins (6)
- Александр (2)
- Имперская монета (1)
- Русское Наследие (2)
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность G4 BN
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 18 апреля 2018
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS61
Цена
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Где продать?
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