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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1730 года. Большая розетка (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Большая розетка

Аверс монеты - Полушка 1730 года Большая розетка - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полушка 1730 года Большая розетка - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,1 гр
  • Диаметр 18,5 - 20,5 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полушка
  • Год 1730
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1730 года. Большая розетка. Это медная монета периода Анны Иоанновны. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе Александр за 32500 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • La Galerie Numismatique (4)
  • Rare Coins (6)
  • Александр (2)
  • Имперская монета (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия Полушка 1730 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Россия Полушка 1730 на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1050 RUB
Россия Полушка 1730 на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1730 на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1730 на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VG
Цена
Россия Полушка 1730 на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Полушка 1730 на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность G4 BN
Цена
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Россия Полушка 1730 на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1730 на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия Полушка 1730 на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия Полушка 1730 на аукционе Александр - April 18, 2018
Россия Полушка 1730 на аукционе Александр - April 18, 2018
Продавец Александр
Дата 18 апреля 2018
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полушка 1730 на аукционе La Galerie Numismatique - June 14, 2014
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 14 июня 2014
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1730 на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS61
Цена
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Россия Полушка 1730 на аукционе La Galerie Numismatique - September 20, 2013
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 20 сентября 2013
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1730 на аукционе La Galerie Numismatique - June 23, 2013
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 23 июня 2013
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1730 на аукционе La Galerie Numismatique - March 3, 2013
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 3 марта 2013
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1730 на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия Полушка 1730 на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность AU50
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полушка 1730 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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