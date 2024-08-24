Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1730 года "Корсаж не параллелен окружности". 6 наплечников без фестонов (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: 6 наплечников без фестонов
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 382,220
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1730
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1730 года "Корсаж не параллелен окружности". 6 наплечников без фестонов. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 348 проданному на аукционе Редкие Монеты за 13000 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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