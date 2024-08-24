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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1730 года "Корсаж не параллелен окружности". 6 наплечников без фестонов (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: 6 наплечников без фестонов

Аверс монеты - 1 рубль 1730 года "Корсаж не параллелен окружности" 6 наплечников без фестонов - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1730 года "Корсаж не параллелен окружности" 6 наплечников без фестонов - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 382,220

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1730
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1730 года "Корсаж не параллелен окружности". 6 наплечников без фестонов. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 348 проданному на аукционе Редкие Монеты за 13000 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (2)
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU58
Цена
13000 $
Цена в валюте аукциона 13000 USD
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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