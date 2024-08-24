1 рубль 1730 года "Корсаж не параллелен окружности". 6 наплечников без фестонов (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1730 года "Корсаж не параллелен окружности". 6 наплечников без фестонов. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 348 проданному на аукционе Редкие Монеты за 13000 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

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