Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1730 года "Корсаж не параллелен окружности". Дата широкая (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Дата широкая
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 382,220
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1730
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1730 года "Корсаж не параллелен окружности". Дата широкая. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6122 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Künker (2)
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- Александр (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность VF30
Цена
4716 $
Цена в валюте аукциона 340000 RUB
Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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