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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1730 года "Корсаж не параллелен окружности". Дата широкая (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Дата широкая

Аверс монеты - 1 рубль 1730 года "Корсаж не параллелен окружности" Дата широкая - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1730 года "Корсаж не параллелен окружности" Дата широкая - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 382,220

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1730
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1730 года "Корсаж не параллелен окружности". Дата широкая. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6122 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Künker (2)
  • Numimarket (1)
  • WCN (1)
  • Александр (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
3913 $
Цена в валюте аукциона 15500 PLN
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность VF30
Цена
4716 $
Цена в валюте аукциона 340000 RUB
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Александр - February 13, 2019
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Александр - February 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU53
Цена
******
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Künker - March 10, 2010
Продавец Künker
Дата 10 марта 2010
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Künker - September 30, 2009
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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