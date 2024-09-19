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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный Полуполтинник 1730 года (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Пробный Полуполтинник 1730 года - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Пробный Полуполтинник 1730 года - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Биткин

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 7,11 гр
  • Чистого серебра (0,1664 oz) 5,1761 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1730
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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