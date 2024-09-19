Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный Полуполтинник 1730 года (Россия, Анна Иоанновна)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 7,11 гр
- Чистого серебра (0,1664 oz) 5,1761 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полуполтинник
- Год 1730
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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