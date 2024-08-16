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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1730 года "Корсаж параллелен окружности". Ухо закрыто волосами (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Ухо закрыто волосами

Аверс монеты - 1 рубль 1730 года "Корсаж параллелен окружности" Ухо закрыто волосами - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1730 года "Корсаж параллелен окружности" Ухо закрыто волосами - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 382,220

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1730
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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