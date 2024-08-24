Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1730 года "Корсаж параллелен окружности". 5 наплечников c фестонами (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: 5 наплечников c фестонами
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 382,220
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1730
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (307) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1730 года "Корсаж параллелен окружности". 5 наплечников c фестонами. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе Александр за 24000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
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