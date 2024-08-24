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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1730 года "Корсаж параллелен окружности". 5 наплечников c фестонами (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: 5 наплечников c фестонами

Аверс монеты - 1 рубль 1730 года "Корсаж параллелен окружности" 5 наплечников c фестонами - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1730 года "Корсаж параллелен окружности" 5 наплечников c фестонами - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 382,220

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1730
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (307) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1730 года "Корсаж параллелен окружности". 5 наплечников c фестонами. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе Александр за 24000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
255 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
844 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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