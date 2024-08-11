Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1730 года. Одна черта над годом (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Одна черта над годом
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 28 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Денга
- Год 1730
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1730 года. Одна черта над годом. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 184 проданному на аукционе SINCONA AG за 275 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU55
Цена
189 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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