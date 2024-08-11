Денга 1730 года. Одна черта над годом (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1730 года. Одна черта над годом. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 184 проданному на аукционе SINCONA AG за 275 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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