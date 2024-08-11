Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1730 года. Одна черта над годом (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Одна черта над годом

Аверс монеты - Денга 1730 года Одна черта над годом - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Денга 1730 года Одна черта над годом - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 28 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Денга
  • Год 1730
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1730 года. Одна черта над годом. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 184 проданному на аукционе SINCONA AG за 275 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Katz (1)
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия Денга 1730 на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Россия Денга 1730 на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU55
Цена
189 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия Денга 1730 на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия Денга 1730 на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1730 на аукционе AURORA - December 20, 2016
Продавец AURORA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1730 на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1730 на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия Денга 1730 на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность VF35
Цена

Где продать?

Для продажи Денга 1730 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Анны Иоанновны Монеты России 1730 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Денга Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск