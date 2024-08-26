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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1730 года. Малый орел (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Малый орел

Аверс монеты - Денга 1730 года Малый орел - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Денга 1730 года Малый орел - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 28 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Денга
  • Год 1730
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1730 года. Малый орел. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1100 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Heritage Eur (2)
  • Rare Coins (1)
Россия Денга 1730 на аукционе Heritage Eur - May 28, 2016
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2016
Сохранность VF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия Денга 1730 на аукционе Heritage Eur - November 28, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 28 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1730 на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF25
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD

Где продать?

Для продажи Денга 1730 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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