Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1730 года. Малый орел (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Малый орел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 28 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Денга
- Год 1730
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1730 года. Малый орел. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1100 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Heritage Eur (2)
- Rare Coins (1)
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