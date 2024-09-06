Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1730 года "С цепью ордена Андрея Первозванного". Гурт надпись (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Гурт надпись
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1730
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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