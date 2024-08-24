Денга 1731 года. Одна черта над годом (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1731 года. Одна черта над годом. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе Русское Наследие за 500 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность UNC (9) AU (10) XF (18) VF (24) F (2) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS61 (5) AU53 (1) AU50 (3) XF45 (2) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (2) VF25 (2) VF20 (1) DETAILS (1) BN (6) Сервис CGC (1) NGC (1) RNGA (4)

Продавец Все фирмы

AURORA (5)

CNG (1)

Coins.ee (1)

COINSNET (2)

Gorny & Mosch (1)

Haljak Coin Auction (2)

InAsta (2)

Katz (9)

MUNZE (1)

Rare Coins (16)

RedSquare (2)

Russiancoin (1)

SINCONA (1)

Александр (3)

Денга1700 (3)

Знак (1)

Имперская монета (6)

Монеты и Медали (4)

Русское Наследие (7)