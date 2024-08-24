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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1731 года. Одна черта над годом (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Одна черта над годом

Аверс монеты - Денга 1731 года Одна черта над годом - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Денга 1731 года Одна черта над годом - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 28 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Денга
  • Год 1731
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1731 года. Одна черта над годом. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе Русское Наследие за 500 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1731 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Россия Денга 1731 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU53
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Россия Денга 1731 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Денга 1731 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1731 на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1731 на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1731 на аукционе Русское Наследие - January 21, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1731 на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1731 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность UNC
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Россия Денга 1731 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Денга 1731 на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS63
Цена
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Россия Денга 1731 на аукционе InAsta - November 15, 2023
Продавец InAsta
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1731 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1731 на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия Денга 1731 на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1731 на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Денга 1731 на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
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Россия Денга 1731 на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
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Россия Денга 1731 на аукционе MUNZE - May 31, 2023
Россия Денга 1731 на аукционе MUNZE - May 31, 2023
Продавец MUNZE
Дата 31 мая 2023
Сохранность MS61 BN CGC
Цена
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Россия Денга 1731 на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия Денга 1731 на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1731 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия Денга 1731 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Денга 1731 на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Россия Денга 1731 на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1731 на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1731 на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1731 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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