Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1731 года. Одна черта над годом (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Одна черта над годом
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 28 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Денга
- Год 1731
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1731 года. Одна черта над годом. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе Русское Наследие за 500 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.
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