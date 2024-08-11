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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1740 года (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Денга 1740 года - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Денга 1740 года - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 28 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 17,065,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Денга
  • Год 1740
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1740 года. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1335 проданному на аукционе Numisbalt за 140 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1740 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1740 на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность AU58 BN PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Россия Денга 1740 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1740 на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Россия Денга 1740 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1740 на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1740 на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1740 на аукционе Русское Наследие - January 21, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1740 на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1740 на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1740 на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность MS61 RB ННР
Цена
Россия Денга 1740 на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга 1740 на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Россия Денга 1740 на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1740 на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1740 на аукционе Naumann - November 6, 2022
Продавец Naumann
Дата 6 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1740 на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1740 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия Денга 1740 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1740 на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1740 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1740 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1740 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1740 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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