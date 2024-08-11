Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1740 года (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 28 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 17,065,800
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Денга
- Год 1740
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1740 года. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1335 проданному на аукционе Numisbalt за 140 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность AU58 BN PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Naumann
Дата 6 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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