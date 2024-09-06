Денга 1731 года. Без черты над годом (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1731 года. Без черты над годом. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Империя за 19000 RUB. Торги состоялись 4 октября 2013.

Сохранность UNC (1) AU (4) XF (7) VF (11) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU53 (3) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (1) VF25 (2) VF20 (1) F15 (1) DETAILS (1) BN (1) Сервис ННР (1) PCGS (3)

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