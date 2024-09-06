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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1731 года. Без черты над годом (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Без черты над годом

Аверс монеты - Денга 1731 года Без черты над годом - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Денга 1731 года Без черты над годом - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 28 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Денга
  • Год 1731
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1731 года. Без черты над годом. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Империя за 19000 RUB. Торги состоялись 4 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1731 на аукционе Roma Numismatics - February 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 95 GBP
Россия Денга 1731 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия Денга 1731 на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Россия Денга 1731 на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия Денга 1731 на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Денга 1731 на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1731 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия Денга 1731 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1731 на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1731 на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Россия Денга 1731 на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1731 на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Россия Денга 1731 на аукционе Numisbalt - May 22, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Россия Денга 1731 на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Денга 1731 на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF40
Цена
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Россия Денга 1731 на аукционе AURORA - November 6, 2019
Продавец AURORA
Дата 6 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1731 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга 1731 на аукционе Александр - October 16, 2019
Россия Денга 1731 на аукционе Александр - October 16, 2019
Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность VF25
Цена
Россия Денга 1731 на аукционе Александр - August 28, 2019
Россия Денга 1731 на аукционе Александр - August 28, 2019
Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность VF25
Цена
Россия Денга 1731 на аукционе Александр - June 5, 2019
Россия Денга 1731 на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность F15
Цена
Россия Денга 1731 на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1731 на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS62 BN
Цена
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Россия Денга 1731 на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга 1731 на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1731 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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