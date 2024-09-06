Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1731 года. Без черты над годом (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Без черты над годом
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 28 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Денга
- Год 1731
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1731 года. Без черты над годом. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Империя за 19000 RUB. Торги состоялись 4 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Haljak Coin Auction (1)
- Katz (4)
- Numisbalt (3)
- Rare Coins (5)
- Roma Numismatics (2)
- Александр (5)
- Империя (1)
- Имперская монета (1)
- Монеты и Медали (2)
- Русское Наследие (1)
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 95 GBP
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS62 BN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Денга 1731 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск