Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1731 года. Две черты над годом (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Две черты над годом
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 28 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Денга
- Год 1731
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (528) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1731 года. Две черты над годом. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе Редкие Монеты за 900 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность VF30 BN CGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Где продать?
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