Денга 1731 года. Две черты над годом (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1731 года. Две черты над годом. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе Редкие Монеты за 900 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

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