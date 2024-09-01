Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1735 года (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 28 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Денга
- Год 1735
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Плащильная мельница на Яузе)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (279)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1735 года. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 15 проданному на аукционе MS67 за 52500 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2022.
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Сохранность AU
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