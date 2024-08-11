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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1738 года "Петербургский тип". Без знака монетного двора. Орел московского типа (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Без знака монетного двора. Орел московского типа

Аверс монеты - 1 рубль 1738 года "Петербургский тип" Без знака монетного двора Орел московского типа - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1738 года "Петербургский тип" Без знака монетного двора Орел московского типа - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,526,390

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1738
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1738 года "Петербургский тип". Без знака монетного двора. Орел московского типа. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 307 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3700 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • CNG (1)
  • Katz (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Rare Coins (4)
  • SINCONA (1)
  • Александр (2)
  • Русский Нумизматический Дом (5)
Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 13500 RUB
Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
490 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе CNG - January 22, 2019
Продавец CNG
Дата 22 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Александр - September 6, 2017
Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Александр - September 6, 2017
Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - February 10, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе AURORA - December 20, 2015
Продавец AURORA
Дата 20 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1738 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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