Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1738 года "Петербургский тип". Без знака монетного двора. Орел московского типа (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Без знака монетного двора. Орел московского типа
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,526,390
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1738
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1738 года "Петербургский тип". Без знака монетного двора. Орел московского типа. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 307 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3700 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (2)
- CNG (1)
- Katz (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Rare Coins (4)
- SINCONA (1)
- Александр (2)
- Русский Нумизматический Дом (5)
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
490 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 20 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU53
Цена
******
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Где продать?
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