1 рубль 1738 года "Петербургский тип". Без знака монетного двора. Орел московского типа (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1738 года "Петербургский тип". Без знака монетного двора. Орел московского типа. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 307 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3700 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

Сохранность AU (5) XF (8) VF (4) Сохранность (слабы) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (1) VF30 (1)