Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1738 года (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 18,5 - 20,5 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полушка
- Год 1738
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1738 года. Это медная монета периода Анны Иоанновны. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Редкие Монеты за 28000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?
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