1 рубль 1738 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1738 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе Александр за 21000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.

Сохранность UNC (53) AU (146) XF (163) VF (145) F (2) VG (1) Нет оценки (37) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (4) MS62 (18) MS61 (10) MS60 (7) AU58 (22) AU55 (37) AU53 (14) AU50 (13) XF45 (24) XF40 (23) VF35 (9) VF30 (7) VF25 (5) DETAILS (7) Сервис ННР (15) NGC (44) NGS (1) ANACS (4) PCGS (4) RNGA (12)

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