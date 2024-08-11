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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1738 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - 1 рубль 1738 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1738 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1738
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (549) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1738 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе Александр за 21000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
812 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия 1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Россия 1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS61 NGS
Цена
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Россия 1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS61
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1738 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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