Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1738 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1738
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (549) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1738 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе Александр за 21000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ARTMAXIMUM (1)
- Auction World (3)
- Auctiones (2)
- Aureo & Calicó (1)
- AURORA (52)
- Bruun Rasmussen (1)
- Busso Peus (1)
- Cayón (2)
- CNG (1)
- Coins.ee (1)
- Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Florange (1)
- GGN (1)
- Gorny & Mosch (18)
- Grün (4)
- Helios (1)
- Heritage (27)
- HERVERA (1)
- Katz (16)
- Kroha (1)
- Künker (49)
- La Galerie Numismatique (1)
- London Coin Galleries (5)
- MARCINIAK (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Münzenonline (2)
- Myntauktioner i Sverige AB (2)
- New York Sale (4)
- Niemczyk (5)
- Noble Numismatics Pty Ltd (3)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (15)
- Oslo Myntgalleri (1)
- Rare Coins (45)
- Raritan Stamps (1)
- Rauch (11)
- RedSquare (2)
- Russiancoin (5)
- SINCONA (16)
- Soler y Llach (1)
- Sonntag (1)
- Spink (1)
- Stephen Album (2)
- Tauler & Fau (2)
- Teutoburger (6)
- UBS (1)
- WAG (1)
- WCN (4)
- Westfälische (2)
- Александр (89)
- Знак (14)
- Империя (35)
- Имперская монета (26)
- Монеты и Медали (18)
- НИКО (11)
- ОЛНЗ (3)
- Русский Нумизматический Дом (10)
- Русское Наследие (15)
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS61 NGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 27
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1738 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск