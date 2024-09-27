Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1738 года "Московский тип" (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,163,614
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1738
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (496)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1738 года "Московский тип". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 170 проданному на аукционе Александр за 9000 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
567 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU58 RNGA
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU58 ННР
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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