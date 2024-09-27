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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1738 года "Московский тип" (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - 1 рубль 1738 года "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1738 года "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,163,614

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1738
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (496)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1738 года "Московский тип". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 170 проданному на аукционе Александр за 9000 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1738 "Московский тип" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
359 $
Цена в валюте аукциона 31000 RUB
Россия 1 рубль 1738 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1738 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
567 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия 1 рубль 1738 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1738 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1738 "Московский тип" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1738 "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1738 "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1738 "Московский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1738 "Московский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1738 "Московский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1738 "Московский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1738 "Московский тип" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1738 "Московский тип" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
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Россия 1 рубль 1738 "Московский тип" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU58 ННР
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Россия 1 рубль 1738 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1738 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1738 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1738 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61
Цена
Россия 1 рубль 1738 "Московский тип" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1738 "Московский тип" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1738 "Московский тип" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1738 "Московский тип" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1738 "Московский тип" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1738 "Московский тип" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1738 "Московский тип" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1738 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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