Полтина 1738 года "Петербургский тип". Без знака монетного двора (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1738 года "Петербургский тип". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31439 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3600 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

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