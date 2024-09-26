Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1738 года "Петербургский тип". Без знака монетного двора (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 34 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 116,941
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полтина
- Год 1738
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1738 года "Петербургский тип". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31439 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3600 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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Где продать?
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