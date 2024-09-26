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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1738 года "Петербургский тип". Без знака монетного двора (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - Полтина 1738 года "Петербургский тип" Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полтина 1738 года "Петербургский тип" Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 34 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 116,941

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полтина
  • Год 1738
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1738 года "Петербургский тип". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31439 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3600 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Александр (7)
  • Русское Наследие (2)
Россия Полтина 1738 "Петербургский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Полтина 1738 "Петербургский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1738 "Петербургский тип" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия Полтина 1738 "Петербургский тип" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность F12
Цена
351 $
Цена в валюте аукциона 31003 RUB
Россия Полтина 1738 "Петербургский тип" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Полтина 1738 "Петербургский тип" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность F12
Цена
272 $
Цена в валюте аукциона 24500 RUB
Россия Полтина 1738 "Петербургский тип" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия Полтина 1738 "Петербургский тип" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность F12
Цена
Россия Полтина 1738 "Петербургский тип" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия Полтина 1738 "Петербургский тип" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность F12
Цена
Россия Полтина 1738 "Петербургский тип" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Россия Полтина 1738 "Петербургский тип" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1738 "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия Полтина 1738 "Петербургский тип" на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия Полтина 1738 "Петербургский тип" на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1738 "Петербургский тип" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия Полтина 1738 "Петербургский тип" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1738 "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1738 "Петербургский тип" на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия Полтина 1738 "Петербургский тип" на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1738 "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1738 "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1738 "Петербургский тип" на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1738 "Петербургский тип" на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1738 "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1738 "Петербургский тип" на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия Полтина 1738 "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина 1738 "Петербургский тип" на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия Полтина 1738 "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1738 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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