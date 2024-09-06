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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1738 года (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1738 года - цена золотой монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1738 года - цена золотой монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,968)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,108 oz) 3,359 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт гладкий
  • Тираж UNC 4,002

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1738
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1738 года. Это золотая монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 39 проданному на аукционе Александр за 20000 USD. Торги состоялись 15 сентября 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Червонец (Дукат) 1738 на аукционе Stack's - August 4, 2017
Россия Червонец (Дукат) 1738 на аукционе Stack's - August 4, 2017
Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
15000 $
Цена в валюте аукциона 15000 USD
Россия Червонец (Дукат) 1738 на аукционе Александр - September 15, 2006
Россия Червонец (Дукат) 1738 на аукционе Александр - September 15, 2006
Продавец Александр
Дата 15 сентября 2006
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

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