Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1738 года (Россия, Анна Иоанновна)
Техническая информация
- Металл Золото (0,968)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,108 oz) 3,359 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт гладкий
- Тираж UNC 4,002
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1738
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1738 года. Это золотая монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 39 проданному на аукционе Александр за 20000 USD. Торги состоялись 15 сентября 2006.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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