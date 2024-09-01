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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1736 года "Тип 1735 года". Кулон из трех жемчужин (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Кулон из трех жемчужин

Аверс монеты - Полтина 1736 года "Тип 1735 года" Кулон из трех жемчужин - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полтина 1736 года "Тип 1735 года" Кулон из трех жемчужин - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 34 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полтина
  • Год 1736
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1736 года "Тип 1735 года". Кулон из трех жемчужин. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе Русское Наследие за 1350000 RUB. Торги состоялись 15 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Coins.ee (1)
  • Felzmann (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Hermes Auctions (1)
  • Niemczyk (1)
  • Rauch (1)
  • Александр (5)
  • Знак (4)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (2)
  • Русское Наследие (2)
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 27500 RUB
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
14958 $
Цена в валюте аукциона 1350000 RUB
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - October 7, 2022
Продавец Знак
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - December 3, 2021
Продавец Знак
Дата 3 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS62
Цена
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - May 24, 2019
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - May 24, 2019
Продавец Знак
Дата 24 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность VF
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Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - December 26, 2017
Продавец AURORA
Дата 26 декабря 2017
Сохранность F
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Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - November 22, 2017
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - November 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - March 1, 2016
Продавец AURORA
Дата 1 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - February 15, 2016
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - February 15, 2016
Продавец Александр
Дата 15 февраля 2016
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Империя - November 21, 2015
Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Rauch - September 23, 2015
Продавец Rauch
Дата 23 сентября 2015
Сохранность XF
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Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1736 "Тип 1735 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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