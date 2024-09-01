Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1736 года "Тип 1735 года". Кулон из трех жемчужин (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Кулон из трех жемчужин
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 34 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полтина
- Год 1736
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1736 года "Тип 1735 года". Кулон из трех жемчужин. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе Русское Наследие за 1350000 RUB. Торги состоялись 15 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 27500 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
14958 $
Цена в валюте аукциона 1350000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 15 февраля 2016
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 23 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU58
Цена
******
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Где продать?
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