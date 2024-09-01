Полтина 1736 года "Тип 1735 года". Кулон из трех жемчужин (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1736 года "Тип 1735 года". Кулон из трех жемчужин. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе Русское Наследие за 1350000 RUB. Торги состоялись 15 июля 2023.

Сохранность UNC (2) AU (2) XF (6) VF (8) F (1) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (1) AU58 (1) XF45 (3) XF40 (2) VF30 (2) Сервис RNGA (1) NGC (1)

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