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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1731 года (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Полтина 1731 года - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полтина 1731 года - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 34 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полтина
  • Год 1731
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1731 года. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5193 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2400 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1731 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
457 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия Полтина 1731 на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия Полтина 1731 на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1731 на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия Полтина 1731 на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1731 на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Полтина 1731 на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1731 на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Россия Полтина 1731 на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1731 на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1731 на аукционе AURORA - November 11, 2021
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1731 на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия Полтина 1731 на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1731 на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1731 на аукционе AURORA - April 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1731 на аукционе AURORA - January 27, 2021
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1731 на аукционе AURORA - September 23, 2020
Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1731 на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1731 на аукционе AURORA - June 24, 2019
Продавец AURORA
Дата 24 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1731 на аукционе AURORA - April 10, 2019
Продавец AURORA
Дата 10 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1731 на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1731 на аукционе AURORA - December 25, 2018
Продавец AURORA
Дата 25 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1731 на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия Полтина 1731 на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
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Россия Полтина 1731 на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1731 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 21, 2018
Россия Полтина 1731 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 21, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 21 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1731 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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