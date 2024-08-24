Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1731 года (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 34 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полтина
- Год 1731
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1731 года. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5193 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2400 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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