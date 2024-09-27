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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1737 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Крест державы простой (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: С кулоном на груди. Крест державы простой

Аверс монеты - Полтина 1737 года "Тип 1735 года" С кулоном на груди Крест державы простой - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полтина 1737 года "Тип 1735 года" С кулоном на груди Крест державы простой - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 232,098

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полтина
  • Год 1737
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1737 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Крест державы простой. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе Имперская монета за 235000 RUB. Торги состоялись 6 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • UBS (1)
  • WAG (1)
  • Имперская монета (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность VF25 RNGA
Цена
975 $
Цена в валюте аукциона 975 USD
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность VF
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе UBS - January 18, 2010
Продавец UBS
Дата 18 января 2010
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1737 "Тип 1735 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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