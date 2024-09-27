Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1737 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Крест державы простой (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: С кулоном на груди. Крест державы простой
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 232,098
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полтина
- Год 1737
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1737 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Крест державы простой. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе Имперская монета за 235000 RUB. Торги состоялись 6 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность VF25 RNGA
Цена
975 $
Цена в валюте аукциона 975 USD
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU58
Цена
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