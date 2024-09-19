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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1736 года "Тип 1735 года". Без кулона на груди. Крест державы простой (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Без кулона на груди. Крест державы простой

Аверс монеты - Полтина 1736 года "Тип 1735 года" Без кулона на груди Крест державы простой - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полтина 1736 года "Тип 1735 года" Без кулона на груди Крест державы простой - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 34 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полтина
  • Год 1736
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1736 года "Тип 1735 года". Без кулона на груди. Крест державы простой. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Редкие Монеты за 700000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Heritage Eur (1)
  • Rare Coins (1)
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1736 "Тип 1735 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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