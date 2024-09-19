Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1736 года "Тип 1735 года". Без кулона на груди. Крест державы простой (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Без кулона на груди. Крест державы простой
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 34 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полтина
- Год 1736
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1736 года "Тип 1735 года". Без кулона на груди. Крест державы простой. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Редкие Монеты за 700000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Heritage Eur (1)
- Rare Coins (1)
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