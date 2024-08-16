Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1740 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 34 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полтина
- Год 1740
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1740 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1820 проданному на аукционе H.D. Rauch за 4000 EUR. Торги состоялись 10 декабря 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность F15 NGC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 12 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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