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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1740 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Полтина 1740 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полтина 1740 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 34 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полтина
  • Год 1740
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1740 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1820 проданному на аукционе H.D. Rauch за 4000 EUR. Торги состоялись 10 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Россия Полтина 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
766 $
Цена в валюте аукциона 720 EUR
Россия Полтина 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия Полтина 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF25
Цена
******
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Россия Полтина 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - May 27, 2022
Продавец Знак
Дата 27 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Россия Полтина 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность F15 NGC
Цена
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Россия Полтина 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rauch - December 12, 2014
Продавец Rauch
Дата 12 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2013
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Busso Peus - April 29, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1740 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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