Полтина 1740 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1740 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1820 проданному на аукционе H.D. Rauch за 4000 EUR. Торги состоялись 10 декабря 2014.

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