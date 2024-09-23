Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1737 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Крест державы узорчатый (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: С кулоном на груди. Крест державы узорчатый
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 232,098
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полтина
- Год 1737
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1737 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Крест державы узорчатый. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе SINCONA AG за 3400 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (3)
- Coins.ee (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (1)
- Künker (2)
- New York Sale (2)
- Niemczyk (1)
- Rare Coins (1)
- SINCONA (2)
- Александр (5)
- Империя (1)
- Имперская монета (1)
- НИКО (2)
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность G4
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 5 марта 2015
Сохранность F12 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2011
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Полтина 1737 "Тип 1735 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск