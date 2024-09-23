Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1737 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Крест державы узорчатый (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: С кулоном на груди. Крест державы узорчатый

Аверс монеты - Полтина 1737 года "Тип 1735 года" С кулоном на груди Крест державы узорчатый - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полтина 1737 года "Тип 1735 года" С кулоном на груди Крест державы узорчатый - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 232,098

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полтина
  • Год 1737
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1737 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Крест державы узорчатый. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе SINCONA AG за 3400 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Coins.ee (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (1)
  • Künker (2)
  • New York Sale (2)
  • Niemczyk (1)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (2)
  • Александр (5)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
  • НИКО (2)
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
388 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность G4
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - March 30, 2021
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Империя - May 23, 2020
Продавец Империя
Дата 23 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - February 12, 2020
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе New York Sale - January 11, 2018
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - December 26, 2017
Продавец AURORA
Дата 26 декабря 2017
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - November 22, 2017
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - November 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе НИКО - August 29, 2017
Продавец НИКО
Дата 29 августа 2017
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - July 17, 2017
Продавец AURORA
Дата 17 июля 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе НИКО - May 17, 2017
Продавец НИКО
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе SINCONA - October 15, 2015
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Heritage - March 5, 2015
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Heritage - March 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 марта 2015
Сохранность F12 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе New York Sale - January 8, 2015
Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - December 16, 2011
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - December 16, 2011
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2011
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полтина 1737 "Тип 1735 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Анны Иоанновны Монеты России 1737 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Полтина Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск