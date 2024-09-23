Полтина 1737 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Крест державы узорчатый (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1737 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Крест державы узорчатый. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе SINCONA AG за 3400 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность AU (1) XF (13) VF (6) F (2) G (1) Сохранность (слабы) XF45 (3) XF40 (1) VF35 (1) F12 (1) G4 (1) Сервис NGC (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (3)

Coins.ee (1)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (1)

Künker (2)

New York Sale (2)

Niemczyk (1)

Rare Coins (1)

SINCONA (2)

Александр (5)

Империя (1)

Имперская монета (1)

НИКО (2)