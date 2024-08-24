Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1732 года. "ВСЕРОСIСКАЯ" (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: "ВСЕРОСIСКАЯ"
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 34 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полтина
- Год 1732
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1732 года. "ВСЕРОСIСКАЯ". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4556 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 24 июня 2015.
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Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 января 2020
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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