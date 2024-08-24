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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1732 года. "ВСЕРОСIСКАЯ" (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: "ВСЕРОСIСКАЯ"

Аверс монеты - Полтина 1732 года "ВСЕРОСIСКАЯ" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полтина 1732 года "ВСЕРОСIСКАЯ" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 34 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полтина
  • Год 1732
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1732 года. "ВСЕРОСIСКАЯ". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4556 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 24 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (4)
Россия Полтина 1732 на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
555 $
Цена в валюте аукциона 520 EUR
Россия Полтина 1732 на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1732 на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Россия Полтина 1732 на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
484 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Россия Полтина 1732 на аукционе Numisbalt - May 22, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Россия Полтина 1732 на аукционе Stack's - January 22, 2020
Россия Полтина 1732 на аукционе Stack's - January 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 января 2020
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Россия Полтина 1732 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия Полтина 1732 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1732 на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия Полтина 1732 на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1732 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 21, 2018
Россия Полтина 1732 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 21, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1732 на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Россия Полтина 1732 на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1732 на аукционе Künker - February 2, 2017
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1732 на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1732 на аукционе Александр - November 26, 2015
Россия Полтина 1732 на аукционе Александр - November 26, 2015
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2015
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1732 на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1732 на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1732 на аукционе Империя - April 18, 2014
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1732 на аукционе New York Sale - January 5, 2012
Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1732 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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