Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1737 года "Московский тип" (Россия, Анна Иоанновна)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 34 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полтина
- Год 1737
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (110)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1737 года "Московский тип". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35065 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7800 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?
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