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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1737 года "Московский тип" (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Полтина 1737 года "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полтина 1737 года "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 34 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полтина
  • Год 1737
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (110)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1737 года "Московский тип". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35065 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7800 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
714 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Россия Полтина 1737 "Московский тип" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия Полтина 1737 "Московский тип" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1737 "Московский тип" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Полтина 1737 "Московский тип" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1737 "Московский тип" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Россия Полтина 1737 "Московский тип" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия Полтина 1737 "Московский тип" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS61
Цена
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Россия Полтина 1737 "Московский тип" на аукционе Heritage - January 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1737 "Московский тип" на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия Полтина 1737 "Московский тип" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS61
Цена
Россия Полтина 1737 "Московский тип" на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия Полтина 1737 "Московский тип" на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS61
Цена
Россия Полтина 1737 "Московский тип" на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия Полтина 1737 "Московский тип" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия Полтина 1737 "Московский тип" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF25
Цена
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Россия Полтина 1737 "Московский тип" на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1737 "Московский тип" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия Полтина 1737 "Московский тип" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина 1737 "Московский тип" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия Полтина 1737 "Московский тип" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VG
Цена
Россия Полтина 1737 "Московский тип" на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1737 "Московский тип" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия Полтина 1737 "Московский тип" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1737 "Московский тип" на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1737 "Московский тип" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия Полтина 1737 "Московский тип" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина 1737 "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1737 "Московский тип" на аукционе Heritage - August 20, 2021
Россия Полтина 1737 "Московский тип" на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия Полтина 1737 "Московский тип" на аукционе Знак - June 25, 2021
Продавец Знак
Дата 25 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1737 "Московский тип" на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия Полтина 1737 "Московский тип" на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность AU50
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1737 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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