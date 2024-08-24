Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1736 года "Тип 1735 года". Кулон из одной жемчужины (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Кулон из одной жемчужины
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 34 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полтина
- Год 1736
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1736 года "Тип 1735 года". Кулон из одной жемчужины. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе Империя за 60000 RUB. Торги состоялись 15 мая 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Монеты и Медали (2)
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 36000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
1724 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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