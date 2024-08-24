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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1736 года "Тип 1735 года". Кулон из одной жемчужины (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Кулон из одной жемчужины

Аверс монеты - Полтина 1736 года "Тип 1735 года" Кулон из одной жемчужины - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полтина 1736 года "Тип 1735 года" Кулон из одной жемчужины - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 34 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полтина
  • Год 1736
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1736 года "Тип 1735 года". Кулон из одной жемчужины. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе Империя за 60000 RUB. Торги состоялись 15 мая 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Künker (3)
  • Rare Coins (2)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (2)
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 36000 RUB
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
1724 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - May 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 марта 2017
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Künker - June 22, 2012
Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Künker - June 24, 2011
Продавец Künker
Дата 24 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Империя - May 15, 2009
Продавец Империя
Дата 15 мая 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1736 "Тип 1735 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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