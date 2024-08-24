Полтина 1736 года "Тип 1735 года". Кулон из одной жемчужины (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1736 года "Тип 1735 года". Кулон из одной жемчужины. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе Империя за 60000 RUB. Торги состоялись 15 мая 2009.

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