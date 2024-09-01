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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1735 года "Тип 1735 года". Без кулона на груди (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Без кулона на груди

Аверс монеты - Полтина 1735 года "Тип 1735 года" Без кулона на груди - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полтина 1735 года "Тип 1735 года" Без кулона на груди - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 34 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полтина
  • Год 1735
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1735 года "Тип 1735 года". Без кулона на груди. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8110 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Künker (1)
  • Numisbalt (1)
  • SINCONA (1)
  • Империя (1)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность XF
Цена
2155 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2013
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2013
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Империя - June 11, 2010
Продавец Империя
Дата 11 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1735 "Тип 1735 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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