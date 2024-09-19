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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1736 года "Тип 1735 года". "ВСРОСИСКАЯ" (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: "ВСРОСИСКАЯ"

Аверс монеты - Полтина 1736 года "Тип 1735 года" "ВСРОСИСКАЯ" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полтина 1736 года "Тип 1735 года" "ВСРОСИСКАЯ" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 34 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полтина
  • Год 1736
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1736 года "Тип 1735 года". "ВСРОСИСКАЯ". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 374 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2500 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rare Coins (3)
  • Монеты и Медали (1)
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU50
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF45
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Palombo - December 13, 2014
Продавец Palombo
Дата 13 декабря 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2013
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1736 "Тип 1735 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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