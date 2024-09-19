Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1736 года "Тип 1735 года". "ВСРОСИСКАЯ" (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: "ВСРОСИСКАЯ"
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 34 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полтина
- Год 1736
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1736 года "Тип 1735 года". "ВСРОСИСКАЯ". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 374 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2500 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF45
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
Продавец Palombo
Дата 13 декабря 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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