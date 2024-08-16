Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1733 года (Россия, Анна Иоанновна)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 34 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полтина
- Год 1733
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (381)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1733 года. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 146 проданному на аукционе Александр за 16000 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
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Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
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Дата 5 октября 2023
Сохранность AU50 ННР
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Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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