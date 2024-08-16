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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1733 года (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Полтина 1733 года - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полтина 1733 года - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 34 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полтина
  • Год 1733
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (381)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1733 года. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 146 проданному на аукционе Александр за 16000 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1733 на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность VF
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 260 CHF
Россия Полтина 1733 на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Россия Полтина 1733 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Полтина 1733 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1733 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Полтина 1733 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1733 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Полтина 1733 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1733 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Россия Полтина 1733 на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1733 на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1733 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полтина 1733 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1733 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия Полтина 1733 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1733 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF40 RNGA
Цена
Россия Полтина 1733 на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1733 на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия Полтина 1733 на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1733 на аукционе Numismatica Ranieri - November 5, 2023
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1733 на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия Полтина 1733 на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1733 на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU50 ННР
Цена
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Россия Полтина 1733 на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия Полтина 1733 на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1733 на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия Полтина 1733 на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия Полтина 1733 на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность VF
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Где купить?
Россия Полтина 1733 на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Полтина 1733 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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