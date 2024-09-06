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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1733 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1733 Корсаж параллелен окружности Без броши на груди. Крест державы узорчатый
Средняя цена 950 $
Продажи
0 176
Аверс
Реверс
1 рубль 1733 Корсаж параллелен окружности Без броши на груди. Крест державы простой
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 1171
Аверс
Реверс
1 рубль 1733 Корсаж параллелен окружности Без броши на груди. Без завитка волос за ухом
Средняя цена 7600 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 рубль 1733 Корсаж параллелен окружности С брошью на груди
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 82
Аверс
Реверс
1 рубль 1733 Корсаж параллелен окружности С брошью на груди. Без завитка волос за ухом
Средняя цена 990 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1 рубль 1733 Корсаж параллелен окружности С брошью на груди. Особый портрет
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Полтина 1733
Средняя цена 390 $
Продажи
1 381
Аверс
Реверс
Гривенник 1733
Средняя цена 630 $
Продажи
0 99
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