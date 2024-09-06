Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты России 1733 года
Пробные монеты
1 рубль 1733 Корсаж параллелен окружности Без броши на груди. Крест державы узорчатый
Средняя цена 950 $
Продажи
0 176
1 рубль 1733 Корсаж параллелен окружности Без броши на груди. Крест державы простой
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 1171
1 рубль 1733 Корсаж параллелен окружности Без броши на груди. Без завитка волос за ухом
Средняя цена 7600 $
Продажи
0 15
1 рубль 1733 Корсаж параллелен окружности С брошью на груди. Без завитка волос за ухом
Средняя цена 990 $
Продажи
0 32
1 рубль 1733 Корсаж параллелен окружности С брошью на груди. Особый портрет
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 4
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