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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Без завитка волос за ухом (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Без броши на груди. Без завитка волос за ухом

Аверс монеты - 1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности" Без броши на груди Без завитка волос за ухом - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности" Без броши на груди Без завитка волос за ухом - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1733
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Без завитка волос за ухом. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 39 проданному на аукционе Александр за 32000 USD. Торги состоялись 21 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
1971 $
Цена в валюте аукциона 170000 RUB
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
2045 $
Цена в валюте аукциона 190000 RUB
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - February 19, 2020
Продавец AURORA
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - June 21, 2019
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - June 21, 2019
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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