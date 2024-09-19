Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Без завитка волос за ухом (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Без броши на груди. Без завитка волос за ухом
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1733
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Без завитка волос за ухом. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 39 проданному на аукционе Александр за 32000 USD. Торги состоялись 21 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (4)
- Gorny & Mosch (1)
- Katz (1)
- Rare Coins (4)
- UBS (1)
- Александр (2)
- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
2045 $
Цена в валюте аукциона 190000 RUB
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU58 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность AU58 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск