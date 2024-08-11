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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Крест державы простой (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Без броши на груди. Крест державы простой

Аверс монеты - 1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности" Без броши на груди Крест державы простой - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности" Без броши на груди Крест державы простой - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1733
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1171) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Крест державы простой. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1558 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 17000 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Восточно-европейский - July 27, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность XF
Цена
447 $
Цена в валюте аукциона 400 CHF
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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