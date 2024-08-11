Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Крест державы простой (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Без броши на груди. Крест державы простой
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1733
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1171) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Крест державы простой. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1558 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 17000 USD. Торги состоялись 6 января 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 16 июня 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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