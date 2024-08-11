1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Крест державы простой (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Крест державы простой. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1558 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 17000 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

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