Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1733 года (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 2,59 гр
- Чистого серебра (0,0668 oz) 2,0772 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Гривенник
- Год 1733
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
Цены на аукционах (99)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1733 года. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе Империя за 220000 RUB. Торги состоялись 23 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
544 $
Цена в валюте аукциона 48000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF45 ННР
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 4 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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