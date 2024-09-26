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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1733 года (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Гривенник 1733 года - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Гривенник 1733 года - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 2,59 гр
  • Чистого серебра (0,0668 oz) 2,0772 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Гривенник
  • Год 1733
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
Цены на аукционах (99)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1733 года. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе Империя за 220000 RUB. Торги состоялись 23 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1733 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1733 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
544 $
Цена в валюте аукциона 48000 RUB
Россия Гривенник 1733 на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Россия Гривенник 1733 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1733 на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1733 на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1733 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Россия Гривенник 1733 на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1733 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия Гривенник 1733 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Гривенник 1733 на аукционе Империя - March 11, 2023
Продавец Империя
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1733 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1733 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1733 на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия Гривенник 1733 на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1733 на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия Гривенник 1733 на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF45 ННР
Цена
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Россия Гривенник 1733 на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1733 на аукционе Империя - March 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1733 на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия Гривенник 1733 на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF45 ННР
Цена
Россия Гривенник 1733 на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1733 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия Гривенник 1733 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1733 на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1733 на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1733 на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия Гривенник 1733 на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF45 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1733 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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