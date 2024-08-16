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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Без завитка волос за ухом (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: С брошью на груди. Без завитка волос за ухом

Аверс монеты - 1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности" С брошью на груди Без завитка волос за ухом - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности" С брошью на груди Без завитка волос за ухом - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1733
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Без завитка волос за ухом. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52 проданному на аукционе Александр за 240432 RUB. Торги состоялись 28 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
793 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
649 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе RedSquare - January 30, 2022
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе RedSquare - January 30, 2022
Продавец RedSquare
Дата 30 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе RedSquare - December 31, 2021
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе RedSquare - December 31, 2021
Продавец RedSquare
Дата 31 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Russiancoin - August 8, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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