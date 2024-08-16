Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Без завитка волос за ухом (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: С брошью на груди. Без завитка волос за ухом
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1733
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Без завитка волос за ухом. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52 проданному на аукционе Александр за 240432 RUB. Торги состоялись 28 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
793 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец RedSquare
Дата 30 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец RedSquare
Дата 31 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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