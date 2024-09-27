1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Крест державы узорчатый (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Крест державы узорчатый. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 108 проданному на аукционе Русское Наследие за 6750 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.

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