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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Крест державы узорчатый (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Без броши на груди. Крест державы узорчатый

Аверс монеты - 1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности" Без броши на груди Крест державы узорчатый - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности" Без броши на груди Крест державы узорчатый - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1733
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (176) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Крест державы узорчатый. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 108 проданному на аукционе Русское Наследие за 6750 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность MS61
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
1085 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF35 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1033 $
Цена в валюте аукциона 96000 RUB
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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