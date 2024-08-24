Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: С брошью на груди
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1733
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе Александр за 332946 RUB. Торги состоялись 28 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность AU58
Цена
1684 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность VF25
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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