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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: С брошью на груди

Аверс монеты - 1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности" С брошью на груди - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности" С брошью на груди - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1733
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе Александр за 332946 RUB. Торги состоялись 28 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность AU58
Цена
1684 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе CNG - June 5, 2024
Продавец CNG
Дата 5 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность VF25
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS61
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Знак - October 7, 2022
Продавец Знак
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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