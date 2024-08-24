1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе Александр за 332946 RUB. Торги состоялись 28 июня 2022.

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