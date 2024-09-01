Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Особый портрет (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: С брошью на груди. Особый портрет
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1733
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Особый портрет. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5000 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Rare Coins (2)
- Александр (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
1475 $
Цена в валюте аукциона 1475 USD
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность XF40
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Где продать?
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