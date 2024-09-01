1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Особый портрет (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Особый портрет. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5000 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.

Сохранность AU (1) XF (2) VF (1) Сохранность (слабы) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (1) VF25 (1)