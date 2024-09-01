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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Особый портрет (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: С брошью на груди. Особый портрет

Аверс монеты - 1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности" С брошью на груди Особый портрет - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности" С брошью на груди Особый портрет - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1733
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1733 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Особый портрет. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5000 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (2)
  • Александр (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
1475 $
Цена в валюте аукциона 1475 USD
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность XF40
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - April 26, 2017
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - April 26, 2017
Продавец Александр
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU50
Цена
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