Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1732 года. "ВСЕРОСИСКАЯ" (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: "ВСЕРОСИСКАЯ"
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 34 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полтина
- Год 1732
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (277) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1732 года. "ВСЕРОСИСКАЯ". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Монеты и Медали за 850000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
448 $
Цена в валюте аукциона 40500 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Где продать?
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