Полтина 1732 года. "ВСЕРОСИСКАЯ" (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1732 года. "ВСЕРОСИСКАЯ". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Монеты и Медали за 850000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.

Сохранность UNC (27) AU (54) XF (61) VF (112) F (8) Нет оценки (15) Сохранность (слабы) MS63 (5) MS62 (2) MS61 (3) MS60 (11) AU58 (3) AU55 (12) AU53 (9) AU50 (6) XF45 (6) XF40 (5) VF35 (6) VF30 (11) VF25 (3) F15 (4) DETAILS (4) Сервис NGC (7) ННР (12) RNGA (4)

Продавец Все фирмы

AURORA (22)

Baldwin's (3)

Busso Peus (1)

Coins.ee (3)

Frankfurter (1)

Gorny & Mosch (17)

Heritage (6)

Hermes Auctions (1)

Hong Kong (1)

Jean ELSEN (1)

Katz (19)

Künker (21)

La Galerie Numismatique (7)

MARCINIAK (1)

Münz Zentrum Rheinland (2)

Münzen Gut-Lynt (1)

New York Sale (6)

Numimarket (2)

Numisbalt (8)

Rare Coins (23)

Rauch (1)

SINCONA (7)

Stack's (4)

Teutoburger (1)

UBS (2)

WAG (1)

WCN (3)

Александр (34)

Знак (5)

Империя (23)

Имперская монета (28)

Монеты и Медали (5)

НИКО (4)

Русский Нумизматический Дом (9)

Русское Наследие (4)