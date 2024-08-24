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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1732 года. "ВСЕРОСИСКАЯ" (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: "ВСЕРОСИСКАЯ"

Аверс монеты - Полтина 1732 года "ВСЕРОСИСКАЯ" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полтина 1732 года "ВСЕРОСИСКАЯ" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 34 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полтина
  • Год 1732
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (277) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1732 года. "ВСЕРОСИСКАЯ". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Монеты и Медали за 850000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1732 на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
448 $
Цена в валюте аукциона 40500 RUB
Россия Полтина 1732 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия Полтина 1732 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Россия Полтина 1732 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Полтина 1732 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1732 на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1732 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полтина 1732 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1732 на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия Полтина 1732 на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1732 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия Полтина 1732 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия Полтина 1732 на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1732 на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия Полтина 1732 на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF25
Цена
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Россия Полтина 1732 на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1732 на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия Полтина 1732 на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1732 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
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Россия Полтина 1732 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Россия Полтина 1732 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1732 на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия Полтина 1732 на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1732 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1732 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1732 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия Полтина 1732 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия Полтина 1732 на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия Полтина 1732 на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1732 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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