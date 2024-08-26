Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1740 года "Московский тип" (Россия, Анна Иоанновна)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 34 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полтина
- Год 1740
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1740 года "Московский тип". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе Александр за 7500 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 17 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
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