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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1740 года "Московский тип" (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Полтина 1740 года "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полтина 1740 года "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 34 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полтина
  • Год 1740
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1740 года "Московский тип". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе Александр за 7500 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1740 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
274 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Россия Полтина 1740 "Московский тип" на аукционе Karamitsos - June 9, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 9 июня 2024
Сохранность F
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 158 EUR
Россия Полтина 1740 "Московский тип" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия Полтина 1740 "Московский тип" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1740 "Московский тип" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия Полтина 1740 "Московский тип" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1740 "Московский тип" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1740 "Московский тип" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия Полтина 1740 "Московский тип" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1740 "Московский тип" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия Полтина 1740 "Московский тип" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1740 "Московский тип" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Полтина 1740 "Московский тип" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1740 "Московский тип" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Полтина 1740 "Московский тип" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1740 "Московский тип" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия Полтина 1740 "Московский тип" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1740 "Московский тип" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия Полтина 1740 "Московский тип" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1740 "Московский тип" на аукционе Holmasto - December 17, 2022
Продавец Holmasto
Дата 17 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1740 "Московский тип" на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия Полтина 1740 "Московский тип" на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU50
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Россия Полтина 1740 "Московский тип" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Россия Полтина 1740 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1740 "Московский тип" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1740 "Московский тип" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1740 "Московский тип" на аукционе AURORA - January 27, 2021
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1740 "Московский тип" на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия Полтина 1740 "Московский тип" на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1740 "Московский тип" на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1740 "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1740 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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