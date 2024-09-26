Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1736 года "Тип 1735 года". Без кулона на груди. Крест державы узорчатый (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Без кулона на груди. Крест державы узорчатый
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 34 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полтина
- Год 1736
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1736 года "Тип 1735 года". Без кулона на груди. Крест державы узорчатый. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44139 проданному на аукционе Stack's Bowers за 8500 USD. Торги состоялись 22 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (5)
- Heritage (1)
- Höhn (3)
- Katz (1)
- Rare Coins (2)
- SINCONA (1)
- Stack's (2)
- Teutoburger (1)
- Александр (3)
- Имперская монета (1)
- Монеты и Медали (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
414 $
Цена в валюте аукциона 40501 RUB
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
8500 $
Цена в валюте аукциона 8500 USD
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 17 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 12 августа 2016
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 27 ноября 2014
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Полтина 1736 "Тип 1735 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск