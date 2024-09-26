Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1736 года "Тип 1735 года". Без кулона на груди. Крест державы узорчатый (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Без кулона на груди. Крест державы узорчатый

Аверс монеты - Полтина 1736 года "Тип 1735 года" Без кулона на груди Крест державы узорчатый - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полтина 1736 года "Тип 1735 года" Без кулона на груди Крест державы узорчатый - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 34 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полтина
  • Год 1736
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1736 года "Тип 1735 года". Без кулона на груди. Крест державы узорчатый. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44139 проданному на аукционе Stack's Bowers за 8500 USD. Торги состоялись 22 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (5)
  • Heritage (1)
  • Höhn (3)
  • Katz (1)
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (2)
  • Teutoburger (1)
  • Александр (3)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (1)
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
414 $
Цена в валюте аукциона 40501 RUB
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
8500 $
Цена в валюте аукциона 8500 USD
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - September 25, 2018
Продавец AURORA
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - April 17, 2018
Продавец AURORA
Дата 17 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Stack's - August 12, 2016
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Stack's - August 12, 2016
Продавец Stack's
Дата 12 августа 2016
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Höhn - August 2, 2015
Продавец Höhn
Дата 2 августа 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - November 27, 2014
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - November 27, 2014
Продавец Александр
Дата 27 ноября 2014
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Teutoburger - December 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полтина 1736 "Тип 1735 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Анны Иоанновны Монеты России 1736 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Полтина Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск