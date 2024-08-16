Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1737 года "Тип 1735 года". Без кулона на груди (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Без кулона на груди
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 232,098
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полтина
- Год 1737
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1737 года "Тип 1735 года". Без кулона на груди. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 327 проданному на аукционе Редкие Монеты за 135000 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU DETAILS
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 27 февраля 2018
Сохранность VF20
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 29 мая 2014
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 23 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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