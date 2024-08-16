Полтина 1737 года "Тип 1735 года". Без кулона на груди (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1737 года "Тип 1735 года". Без кулона на груди. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 327 проданному на аукционе Редкие Монеты за 135000 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.

Сохранность AU (8) XF (3) VF (11) Сохранность (слабы) AU55 (3) VF35 (1) VF30 (1) VF20 (2) DETAILS (3) Сервис RNGA (1) NGC (2)

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