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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1737 года "Тип 1735 года". Без кулона на груди (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Без кулона на груди

Аверс монеты - Полтина 1737 года "Тип 1735 года" Без кулона на груди - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полтина 1737 года "Тип 1735 года" Без кулона на груди - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 232,098

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полтина
  • Год 1737
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1737 года "Тип 1735 года". Без кулона на груди. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 327 проданному на аукционе Редкие Монеты за 135000 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
620 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU DETAILS
Цена
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Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Империя - December 1, 2018
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - April 18, 2018
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - April 18, 2018
Продавец Александр
Дата 18 апреля 2018
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 27 февраля 2018
Сохранность VF20
Цена
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Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность VF20
Цена
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе New York Sale - January 11, 2018
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе La Galerie Numismatique - September 24, 2014
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - May 29, 2014
Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - May 29, 2014
Продавец Александр
Дата 29 мая 2014
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Heritage Eur - November 23, 2013
Продавец Heritage Eur
Дата 23 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Rauch - April 22, 2013
Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1737 "Тип 1735 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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