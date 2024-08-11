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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1735 года. Новодел (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полушка 1735 года Новодел - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полушка 1735 года Новодел - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,1 гр
  • Диаметр 18,5 - 20,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полушка
  • Год 1735
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1735 года. Новодел. Это медная монета периода Анны Иоанновны. Рекорд цены принадлежит лоту 714 проданному на аукционе MDC Monaco за 2600 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (2)
  • Империя (1)
Россия Полушка 1735 на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
1187 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Россия Полушка 1735 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS66 RB ННР
Цена
Россия Полушка 1735 на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 RB ННР
Цена
Россия Полушка 1735 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Полушка 1735 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Россия Полушка 1735 на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия Полушка 1735 на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS66 RB ННР
Цена
Россия Полушка 1735 на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62
Цена
Россия Полушка 1735 на аукционе CoinsNB - November 26, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 26 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1735 на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия Полушка 1735 на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия Полушка 1735 на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1735 на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS66 RB ННР
Цена
Россия Полушка 1735 на аукционе AURORA - November 11, 2020
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1735 на аукционе AURORA - November 6, 2019
Продавец AURORA
Дата 6 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка 1735 на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS64
Цена
Россия Полушка 1735 на аукционе Александр - June 21, 2019
Россия Полушка 1735 на аукционе Александр - June 21, 2019
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность MS64
Цена
Россия Полушка 1735 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1735 на аукционе Империя - June 4, 2016
Продавец Империя
Дата 4 июня 2016
Сохранность UNC
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Россия Полушка 1735 на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия Полушка 1735 на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия Полушка 1735 на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1735 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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