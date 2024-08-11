Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1735 года. Новодел (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 18,5 - 20,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полушка
- Год 1735
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1735 года. Новодел. Это медная монета периода Анны Иоанновны. Рекорд цены принадлежит лоту 714 проданному на аукционе MDC Monaco за 2600 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
1187 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 26 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Империя
Дата 4 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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