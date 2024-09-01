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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1735 года (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Полушка 1735 года - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полушка 1735 года - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,1 гр
  • Диаметр 18,5 - 20,5 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полушка
  • Год 1735
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (359) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1735 года. Это медная монета периода Анны Иоанновны. Рекорд цены принадлежит лоту 612 проданному на аукционе Numisbalt за 675 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1735 на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия Полушка 1735 на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Россия Полушка 1735 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62
Цена
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Россия Полушка 1735 на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность VF DETAILS CGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1735 на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1735 на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1735 на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1735 на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1735 на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1735 на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1735 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия Полушка 1735 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1735 на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия Полушка 1735 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
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Россия Полушка 1735 на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
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Россия Полушка 1735 на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1735 на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1735 на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU53 BN NGC
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Россия Полушка 1735 на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU50 BN NGC
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Россия Полушка 1735 на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF45 BN NGC
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Россия Полушка 1735 на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Россия Полушка 1735 на аукционе CoinsNB - August 10, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 10 августа 2024
Сохранность VF
К аукциону
Россия Полушка 1735 на аукционе CoinsNB - August 10, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 10 августа 2024
Сохранность VF
К аукциону
Россия Полушка 1735 на аукционе Aste - September 19, 2024
Россия Полушка 1735 на аукционе Aste - September 19, 2024
Продавец Aste
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Полушка 1735 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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