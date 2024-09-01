Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1735 года (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 18,5 - 20,5 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полушка
- Год 1735
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (359) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1735 года. Это медная монета периода Анны Иоанновны. Рекорд цены принадлежит лоту 612 проданному на аукционе Numisbalt за 675 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность VF DETAILS CGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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