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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1735 года (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Гривенник 1735 года - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Гривенник 1735 года - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 2,59 гр
  • Чистого серебра (0,0668 oz) 2,0772 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Гривенник
  • Год 1735
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1735 года. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 206 проданному на аукционе SINCONA AG за 5750 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1735 на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 15500 RUB
Россия Гривенник 1735 на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
765 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Россия Гривенник 1735 на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия Гривенник 1735 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия Гривенник 1735 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1735 на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия Гривенник 1735 на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность F15
Цена
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Россия Гривенник 1735 на аукционе Davissons Ltd. - January 5, 2021
Продавец Davissons Ltd.
Дата 5 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1735 на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1735 на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия Гривенник 1735 на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия Гривенник 1735 на аукционе Roma Numismatics - July 23, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 июля 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1735 на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия Гривенник 1735 на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия Гривенник 1735 на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия Гривенник 1735 на аукционе Знак - February 14, 2020
Россия Гривенник 1735 на аукционе Знак - February 14, 2020
Продавец Знак
Дата 14 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1735 на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
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Россия Гривенник 1735 на аукционе Александр - April 10, 2019
Россия Гривенник 1735 на аукционе Александр - April 10, 2019
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия Гривенник 1735 на аукционе Александр - March 22, 2019
Россия Гривенник 1735 на аукционе Александр - March 22, 2019
Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия Гривенник 1735 на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия Гривенник 1735 на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность XF45
Цена
Россия Гривенник 1735 на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Россия Гривенник 1735 на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность XF45
Цена
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Россия Гривенник 1735 на аукционе Александр - August 29, 2018
Россия Гривенник 1735 на аукционе Александр - August 29, 2018
Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность VF35
Цена
Россия Гривенник 1735 на аукционе Heritage - January 8, 2018
Россия Гривенник 1735 на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
Россия Гривенник 1735 на аукционе Auctiones - September 17, 2017
Продавец Auctiones
Дата 17 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1735 на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1735 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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