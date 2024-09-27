Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1735 года (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 2,59 гр
- Чистого серебра (0,0668 oz) 2,0772 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Гривенник
- Год 1735
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1735 года. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 206 проданному на аукционе SINCONA AG за 5750 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
765 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность F15
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 5 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 23 июля 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 17 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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